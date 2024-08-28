российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 28 августа 2024, 10:50 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

На водителя автобуса, врезавшегося в дерево, возбуждено уголовное дело

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту аварии с автобусом № 89, в которой пострадали шесть человек. Фигурантом дела стал водитель, ему вменяется преступление по ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

ДТП случилось утром 27 августа рядом с перекрестком улиц 8 Марта и Фурманова. По версии следствия, мужчина отвлекся и врезался в дерево. В этот момент в салоне находилось семь пассажиров. Шесть человек пострадали, в том числе две женщины 71 и 87 лет получили переломы рук и ног и сейчас лежат в больнице. Остальных пострадавших направили на амбулаторное лечение.

«По уголовному делу допрашиваются свидетели и пострадавшие, назначены необходимые экспертизы, истребуется интересующая следствие документация об оказании услуг по перевозке пассажиров и иного характера, выполняются следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы», – сообщили в областном следственном комитете.

Доклад о ходе расследования представлен председателю СК РФ Александру Бастрыкину.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Ссылки по теме

В Екатеринбурге автобус врезался в дерево. Шесть человек пострадали (ФОТО)

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт,