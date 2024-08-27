ОБЗР и труд – чему будут учить школьников с 1 сентября

С нового учебного года в свердловских школах на смену ОБЖ и технологии придут новые предметы – «Основы безопасности и защиты Родины» и «Технология (Труд)». Изменятся не только названия, но и учебные программы.

На уроках ОБЗР школьники будут учиться оказывать первую медицинскую помощь и защищать Родину. О новом «ОБЖ» начали говорить еще год назад. «На сегодняшний момент формируется рабочая группа, которая будет заниматься как раз формированием новой учебной федеральной программы, куда войдут и представители министерства обороны, и представители МЧС, поскольку мы понимаем всю важность и сложность этой работы», – сказала еще в июне 2023 года замдиректора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Анна Тимофеева на круглом столе в Госдуме.

По-другому теперь будут преподавать и технологию. «Конкретизируется и трансформируется содержание предмета. Больше внимания будет обращено именно на владение и освоение ребятами предметных компетенций в работе с различными материалами: с тканью для девочек, с деревом и металлом для мальчиков», – пояснила сегодня на пресс-конференции начальник отдела реализации государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Наталья Сокольская.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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