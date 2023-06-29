Школьников будут учить защищать Родину: ОБЖ заменят новым предметом

С 1 сентября 2024 года в российских школах вместо урока ОБЖ введут предмет «Основа безопасности и защита Родины». Об этом сообщила замдиректора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Анна Тимофеева. По ее словам, сейчас формируется рабочая группа, которая будет заниматься разработкой учебной федеральной программы. В нее войдут представители Минобороны и МЧС.

«На сегодняшний момент формируется рабочая группа, которая будет заниматься как раз формированием новой учебной федеральной программы, куда войдут и представители министерства обороны, и представители МЧС, поскольку мы понимаем всю важность и сложность этой работы», – сообщила Тимофеева на круглом столе в Госдуме (цитата по ТАСС).

Она уточнила, что параллельно будет разрабатываться новый учебник для основной и средней школы. «То есть весь этот процесс будет запущен одновременно», – отметила Тимофеева.

Все мероприятия будет проведены в течение следующего учебного года, чтобы с 1 сентября 2024 года школьники начали заниматься по новой программе.

Тимофеева добавила, что в федеральное законодательство будут внесены изменения в части переименования предмета ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности) в «Основу безопасности и защиты Родины», сообщает РИА «Новости». Кроме того, по ее словам, предстоит внести изменения в Федеральные образовательные государственные стандарты. «В части и содержания, и предметных результатов, личностных результатов, потому что мы понимаем, что мы должны дополнить и составляющую часть патриотического воспитания, расширить эту зону личностных результатов», – пояснила она.

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщал, что курс начальной военной подготовке будет введен в школах с 1 сентября 2023 года. Занятия по НВП будут проводиться во внеурочное время, уточнили в министерстве.

Москва, Наталья Петрова

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