Курс начальной военной подготовки появится в школах с 1 сентября 2023 года

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил, что курс начальной военной подготовке будет введен в школах уже со следующего учебного года.

«Курс будет уже со следующего учебного года в школах, сейчас он готовится до 1 января, затем пройдет апробация», – сказал министр журналистам, чьи слова приводят российские информагентства. Таким образом, школы могут его использовать с 1 сентября 2023 года, подытожил Кравцов, передает РИА «Новости».

Обновлено. В Минпросвещения уточнили, что занятия по НВП будут проводится во внеурочное время. «Внеурочный модуль по начальной военной подготовке будет подготовлен для российских школ и со следующего учебного года будет внедряться в образовательные программы», – сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения готовит отдельный учебный курс начальной военной подготовки в школах, колледжах и техникумах. Новый учебный курс разрабатывается в рамках времени, отведенного инструкцией на обучение граждан начальным знаниям в области обороны в образовательных организациях, отметили в министерстве. Ранее ввести курс НВП в обязательную программу среднего общего образования предложил лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, со своей стороны, отмечала, что начальная военная подготовка войдет в два новых модуля для предмета ОБЖ для старшеклассников. По ее словам, их уже включили в проект основной общеобразовательной программы.

На этой неделе стало известно, что Минобороны поддержало инициативу о введении начальной военной подготовки в школах и ПТУ. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов считает, что новый предмет следует преподавать в течение последних двух лет обучения, на курс нужно выделить не менее 140 часов. Минобороны рекомендовало предусмотреть профессиональную переподготовку имеющихся преподавателей по предмету. В случае нехватки кадров, к этой работе, как считают в ведомстве, можно привлекать офицеров в отставке с опытом боевых действий.

После начала специальной военной операции в российских регионах зазвучали предложения о возвращении курса военной подготовки в школы и ПТУ. Так, в апреле с такой идеей выступил исполняющий обязанности председателя ДОСААФ Свердловской области Владимир Мезенцев. В июне депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга приняли обращение к главе правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением ввести в общеобразовательных школах курс НВП.

Москва, Наталья Петрова

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