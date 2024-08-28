Движение поездов в метро возобновилось, кроме станции «Площадь 1905 года»

В Екатеринбурге частично возобновилась работа метрополитена после гибели пассажира на станции «Площади 1905 года». Движение поездов организовано от «Геологической» до «Ботанической» и от «Динамо» до «Проспекта Космонавтов». Интервал движения будет увеличен. Станция «Площадь 1905 года» закрыта как минимум на три часа, сообщил ранее «Новому Дню» сотрудник подземки.

Напомним, погибший пассажир оказался на путях, застряв между вагоном и платформой. Телеграм-канал екатеринбурского метрополитена указал, что это не было случайным падением.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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