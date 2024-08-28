Пассажир, упавший на пути в метро, погиб

На станции «Площадь 1905 года» погиб пассажир. Об этом сообщил телеграм-канал Екатеринбургского метрополитена.

Пострадавшего зажало между вагоном и платформой. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на станцию зашли медики. Посторонних людей в вестибюль не пускают.

Движение поездов временно остановлено. По словам сотрудников метро, станция «Площадь 1905 года» откроется не ранее чем через три часа.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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