Движение метро остановлено: на рельсы упал человек

В екатеринбургском метро снова случилось ЧП – на пути упал человек, движение остановлено.
По сообщению телеграм-каналов, инцидент произошел на станции «Уральская», у железнодорожного вокзала. Официальных комментариев пока нет.
Как уже сообщал «Новый День», 28 августа на станции «Площадь 1905 года» погиб пассажир. Молодого человека зажало между вагоном и платформой. Тело извлекали медики и спасатели. Движение поездов было частично приостановлено на несколько часов.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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