В метро девушка упала на рельсы. Поезда временно встали

Сегодня утром, около 8:40, на станции метро «Геологическая» на рельсы упала девушка.

Как сообщает телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», по предварительным данным, пассажирка серьезно не пострадала. Она приехала со станции «Чкаловская», пересекла платформу и упала с нее по неосторожности. Движение поездов временно остановили, но уже вскоре после 9:00 возобновили.

Добавим, в прошлом году подобные инциденты случались 28 августа и 4 сентября.

Екатеринбург, Елена Владимирова

