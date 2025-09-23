российское информационное агентство 18+

Вторник, 23 сентября 2025, 08:51 мск

Екатеринбург

В метро девушка упала на рельсы. Поезда временно встали

Сегодня утром, около 8:40, на станции метро «Геологическая» на рельсы упала девушка.

Как сообщает телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», по предварительным данным, пассажирка серьезно не пострадала. Она приехала со станции «Чкаловская», пересекла платформу и упала с нее по неосторожности. Движение поездов временно остановили, но уже вскоре после 9:00 возобновили.

Добавим, в прошлом году подобные инциденты случались 28 августа и 4 сентября.

Екатеринбург, Елена Владимирова

