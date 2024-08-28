Станцию «Площадь 1905 года» открыли после ЧП на рельсах

В Екатеринбурге открыли станцию метро «Площадь 1905 года» после гибели пассажира под поездом.

Как сообщил телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», тело молодого человека извлекли из-под вагона. Для этой операции привлекли сотрудников МЧС, спасателям потребовался час. Погибшего вынесли из метро в черном пакете на носилках, тело направлено в морг. Источники в метрополитене отмечают, что падение молодого парня под поезд не было случайным.

Вход на станцию «Площадь 1905 года» для пассажиров открыли в 15:57. Движение поездов полностью восстановлено.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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