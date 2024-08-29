На оборудование для профильных медицинских классов потратили 90 млн рублей (ФОТО)

В десяти школах Свердловской области 2 сентября откроются медицинские классы. На их оснащение из областного бюджета направлено 90 миллионов рублей.

Как сообщили в ДИПе, в этом году медклассы откроются в школах Верхней Пышмы, Каменска-Уральского, Сухого Лога, Кушвы, Дегтярска, Берёзовского, Туринска, Карпинска, Кировграда и Качканара. Здесь созданы цифровые лаборатории по биологии, физиологии, химии и физике, приобретены наборы для лабораторных работ, 3D-атласы, цифровые манекены, макеты органов, микроскопы. Также увеличены часы лабораторных практик, а в учебную программу добавлены такие курсы, как «Введение в медицину», «Физиология», «Нейробиология». Методическую поддержку работе этих классов будут оказывать специалисты Уральского государственного медицинского университета и Свердловского областного медколледжа. Всего в регионе в новом учебном году будут работать порядка 50 медицинских профильных классов и два ресурсных центра – на базе екатеринбургских гимназий № 108 им. В. Н. Татищева и № 200.

Кроме медицинских, в уральских школах созданы инженерные, предпринимательские, IT и другие профильные классы. Например, для привлечения школьников в профессию педагога работает 145 психолого-педагогических классов, где обучается 2,5 тысячи детей.

Всего в уральских школах в новом учебном году в рамках профориентационной модели будет действовать порядка 3 тысяч профильных классов, в которых обучается свыше 30 тысяч детей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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