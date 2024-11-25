Помогающие школам предприятия получат налоговые вычеты

В Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева разработан законопроект, который предоставит налоговые льготы предприятиям, участвующим в проекте «Уральская инженерная школа».

Как сообщили в ДИПе, предлагается ввести налоговый вычет для компаний, которые помогают оснащать учебные заведения техникой и другим оборудованием.

Проект предусматривает введение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль в размере до 50% от суммы переданных денежных средств. Максимальная сумма, от которой будет рассчитываться вычет, – 50 миллионов рублей в год. Такую поддержку предложено ввести на 2025 и 2026 годы. По словам областного министра экономики Руслана Садыкова, эта мера позволит увеличить долю участия компаний в развитии современных внутришкольных пространств. Это благоприятно скажется на мотивации детей к изучению предметов естественно-научного цикла.

Ранее такую же льготу получили предприятия-участники федерального проекта «Профессионалитет».

Как уже сообщал «Новый День», в уральских школах созданы инженерные, медицинские, предпринимательские, IT и другие профильные классы. Например, для привлечения школьников в профессию педагога работает 145 психолого-педагогических классов, где обучается 2,5 тысячи детей. Всего в уральских школах в новом учебном году в рамках профориентационной модели будет действовать порядка 3 тысяч профильных классов, в которых обучается свыше 30 тысяч детей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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