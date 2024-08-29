Названа дата начала отопительного сезона

В этом году отопительный сезон в Екатеринбурге стартует немного раньше, чем в прошлом – 10 сентября. Об этом сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное».

Напомним, процесс подключения тепла в городе всегда идет поэтапно. Сначала по графику подключают социальные объекты – детские сады, школы и больницы, а затем уже жилой фонд.

В прошлом году пуск тепла прошел в два этапа. Первый – с 11 по 20 сентября включительно, второй – с 21 по 29 сентября.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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