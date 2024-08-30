Обойти все за два дня: как путешествуют туристы по Уралу

Туристы предпочитают выбирать двухдневный отдых на Урале. Об этом рассказала на пресс-конференции директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.

По ее словам, наиболее популярным форматом путешествий является «Weekend на Урале»: туристы приезжают вечером в пятницу, а уезжают уже вечером в воскресенье. Как правило, такой кратковременный отдых рассчитан на жителей соседних регионов.

Спикер также отметила, что за последние 8 месяцев на Урале побывали более 2 миллионов туристов, в основном из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Самары. Путешественников привлекали крупные события, которые проходили в этом году: «Уральская ночь музыки» в Екатеринбурге, турнир косарей в Арти, фестиваль «Лето на Исети» в Каменске-Уральском, народный фестиваль «Тагильский калейдоскоп» в Нижнем Тагиле, мотофест в Ирбите и «МегаПалеоФест» в Красноуфимске. Также туристы приезжали на гастрономические фестивали «Жизнь на колесах» и «Уралисички». Самым ярким событием стала Неделя моды, которая собрала не только российских, но и зарубежных гостей.

Как отметила Эльмира Туканова, на Урале продолжает развиваться и экологический туризм. Так, создатели «Большой уральской тропы» организовали тур, чтобы за неделю показать путешественникам Северный, Средний и Южный Урал. В Свердловскую область едут полюбоваться и другими природными красотами – это парк «Оленьи ручьи», река Чусовая, гора Конжаковский Камень.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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