Пляжи, кемпинги, модульные отели: как развивается туристическая инфраструктура Урала

На Урале активно развивается туристическая инфраструктура: строятся модульные отели и бассейны, создаются пляжи и кемпинги. Какие еще изменения произойдут до конца 2024 года, рассказала на пресс-конференции директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.

«В 2024 году более 20 туристических проектов получат поддержку на создание пляжей, строительство бассейнов, создание кемпингов, приобретение туристического оборудования», – отметила спикер. По ее словам, областной департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства выделит предпринимателям более 3 миллионов на новое туристическое оборудование.

Кроме того, в ноябре построят 9 новых модульных отелей в Арамили, Сысерти, Новоуральском городском округе, Реже, Артемовском и Первоуральске. Всего планируют открыть около 265 дополнительных гостиничных номеров.

Эльмира Туканова также уточнила, что Каменск-Уральский и Ирбит получили финансовую поддержку на создание туристического кода центральной части города – скоро там появятся информационные таблички, фотозоны, навигация и оснащенные туристские информационные центры.

Как ранее писал «Новый День», за последние 8 месяцев на Урале побывали более 2 миллионов туристов, в основном из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Самары. Наиболее популярным форматом путешествий стал «Weekend на Урале»: туристы приезжали вечером в пятницу, а уезжали уже вечером в воскресенье. Самым ярким событием стала Неделя моды, которая собрала не только российских, но и зарубежных гостей.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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