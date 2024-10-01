«Автомобилист» уступил «Локомотиву» в овертайме домашнего матча

ХК «Автомобилист» проиграл третий домашний матч подряд. Сегодня вечером екатеринбургская команда встречалась с лидером регулярного чемпионата КХЛ – ярославским «Локомотивом», и уступила с минимальным счетом 0:1. Единственную шайбу в овертайме забил Александр Радулов.

С первых минут мачта обе команды выбрали оборонительный стиль и играли в вязкий хоккей. За 60 минут суммарно было нанесено всего 34 броска. При этом у «Автомобилиста» было пять попыток розыгрыша большинства в формате «5 на 4», у «Локомотива» – одна, но вратари Даниил Исаев и Евгений Аликин были непробиваемыми. Все изменилось в овертайме, где три минуты хоккеисты безостановочно опасно атаковали в обе стороны. Удачливее оказались ярославцы, которые и забрали победу в тяжелом матче.

«Мы начали не совсем удачно, проигрывали борьбу. Во втором периоде стали выигрывать борьбу, были хорошие моменты, но не реализовали. В третьем периоде команда четко сыграла по заданию, был неплохой выход «в ноль». Что касается овертайма – нельзя давать мастеровитым игрокам время для броска. А мы позволили это сделать. Из положительных моментов – сыграли дисциплинированно, была живая команда. Была проблема с реализацией, нужна была игра под воротами, черновой гол. «Локомотив» – организованная, рабочая команда в постоянном движении. В этом сезоне мы еще не сталкивались с такой системной игрой, и парни молодцы, выдержали это. Опять же, сегодня была хорошая дисциплина», – подвел итоги матча главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Следующий матч «Автомобилист» проведет вновь на домашнем льду. В субботу, 5 октября, уральцы сыграют против «Сибири».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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