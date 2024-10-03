Бутлегер, по вине которого погибли 44 человека, останется в колонии

Осужденный торговец паленым алкоголем Надир Исмеил оглы Мамедов не смог добиться замены лишения свободы принудительными работами.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, отбыв часть наказания, Мамедов обратился в Верхотурский районный суд с ходатайством о замене лишения свободы на принудительные работы. В ходатайстве он указал, что по закону имеет право на замену наказания, зарекомендовал себя с положительной стороны, заслужил поощрения, взысканий не имеет, к труду и учебе относится добросовестно. Суд отказал, мотивировав это тем, что осужденный не возместил ущерб потерпевшим. Мамедов обжаловал постановление районного суда в Свердловском областном суде, но безуспешно.

Как уже писал «Новый День», осенью 2021 года от отравления поддельным алкоголем скончались 44 человека. Источник контрафакта был обнаружен на Ботаническом рынке. В августе 2023 года Чкаловский суд Екатеринбурга вынес приговор семерым участникам схемы по продаже поддельного алкоголя. Мамедов Надир Исмеил оглы был в составе этой группы, его приговорили к 9 годам 5 месяцам лишения свободы.

Кроме него на скамье подсудимых были Татьяна Васильева, Иван Чабан, Заур Джаббаров, Микайыл Назаров, а также Армен Аветисян и Адапат Гурбанов. Первые пятеро были признаны виновными в хранении и сбыте продукции, которые не отвечали требованиям безопасности и стали причиной смерти двух и более человек, это часть 3 статьи 238УК РФ. Оставшиеся двое – Аветисян и Гурбанов – были осуждены за незаконный оборот алкогольной продукции по статье 171.3 УК РФ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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