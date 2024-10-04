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Пятница, 4 октября 2024, 10:03 мск

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На Среднем Урале от гриппа привили свыше 300 тысяч детей

314 тысяч детей Свердловской области прошли вакцинацию от гриппа. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

Напомним, прививки от гриппа детям и подросткам до 18 лет ставят бесплатно и централизованно – в детских садах и школах. Также бесплатно вакцинируют студентов, беременных женщин, жителей старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями и представителей ряда профессий: медики, педагоги, сотрудники ЖКХ, торговли и транспорта.

В Екатеринбурге с сегодняшнего дня прививку от гриппа можно поставить в выездных медицинских пунктах, которые организованы в торговых центрах. Одномоментно свердловчане смогут привиться также против гепатита В и дифтерии.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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