Матч на «двойку»: «Автомобилист» проиграл «Сибири» в Екатеринбурге

ХК «Автомобилист» вновь проиграл на домашней арене. Сегодня вечером екатеринбургская команда уступила новосибирской «Сибири» со счетом 0:4. В составе гостей отличились Тревор Мерфи, Валентин Пьянов, Никита Коротков и Алексей Яковлев.

«В третий раз встречаемся с «Сибирью», понимали, что команда будет играть на контратаках и с хорошей обороной. И в первом периоде мы, считай, проиграли матч. Нарвались на контратаки, хотя предупреждали ребят об этом. Дальше соперник закрылся, у нас были броски, но не оттуда, откуда нужно. Есть, конечно, вопрос по реализации моментов.

Какую оценку я бы поставил за игру? Если проигрываешь – это, конечно же, двойка. Сегодня отвратительно сыграли. Мы не имеем права так играть при своих болельщиках, не должны проигрывать борьбу, особенно как в первом периоде, который, повторюсь, решил исход матча. Завтра будет день – будет пища. Посмотрим проведенную игру, укажем ребятам на ошибки. Волк у нас сейчас выпал из игры (нападающий травмирован – прим. ред.), поэтому надо найти нужные сочетания, так как взаимодействия с ребятами потерялись. Будем настраиваться на следующий матч, есть резерв – это самое главное», – сказал на пресс-конференции главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Следующую игру уральцы проведут против «Барыса», матч состоится 7 октября в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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