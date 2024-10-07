ГИБДД просит водителей сменить летние шины на зимние

На этой неделе, по прогнозам синоптиков, пойдет снег, а к вечеру воскресенья высота снежного покрова достигнет 30 мм. В связи с этим госавтоинспекторы просят водителей сменить летние шины на зимние.

«Госавтоинспекция рекомендует водителям заранее ознакомиться с метеопрогнозом и подготовить автомобиль к зимнему сезону. Необходимо перестроить стиль вождения, выбирать пониженную скорость и исключить резкие маневры, перестроения и торможения, дистанцию необходимо увеличить вдвое и применять торможение плавно, неоднократными нажатиями на педаль», – отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Новый День» писал, что штрафовать автомобилистов, не поменявших покрышки на зимние, будут с 1 декабря. Сумма штрафа – 500 рублей.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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