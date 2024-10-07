Свердловчанам начислено налогов на сумму 6,2 миллиарда рублей

В этом году управление ФНС по Свердловской области разошлет жителям налоговые уведомления на общую сумму 6,2 миллиарда рублей. Это почти на 7% больше, чем было начислено налогоплательщикам за 2022 год. Срок уплаты налогов – до 2 декабря.

Как пояснил на пресс-конференции начальник отдела налогообложения имущества УФНС регион Павел Ваняшин, по 2,7 миллиарда рублей приходится на транспортный налог и налог на имущество физических лиц, еще 800 миллионов рублей составляет земельный налог.

Рост налоговых сборов объясняется появлением новых объектов недвижимости и транспортных средств более мощными двигателями. Кроме того, в Свердловской области завершился трехлетний переходный период расчета налога на имущество по кадастровой оценке. На сборы за 2023 год не будут применять понижающие коэффициенты, поэтому в налоговых уведомлениях за квартиры свердловчане увидят большие суммы, чем было в прошлом году. При этом при начислении налогов действует ограничение – общая сумма налоговых сборов не должна увеличиваться более чем на 10% каждый год, отметил Павел Ваняшин.

Рассылка налоговых уведомлений в Свердловской области завершится к 30 октября. Всего ведомство направит порядка 1,6 миллиона «писем счастья», из них более 70% придут в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. «Если возникли вопросы к сумме налога в уведомлении, то нужно обратиться в налоговую службу. Можно написать запрос в том же личном кабинете, позвонить, отправить письмо или прийти лично на прием. При наличии ошибки налоговая все исправит, но, пожалуйста, не затягивайте с запросом. Оплатить налог нужно до 2 декабря. Сделать это можно любым удобным способом – с помощью сервиса «Оплати налоги», на портале «Госуслуги», в отделениях банков и почты», – сообщил Павел Ваняшин.

Он добавил, что жители не получают налоговые уведомления, если сумма начисленного налога не превышает 300 рублей (в таком случае налоговая шлет уведомления за три года), и если в электронном кошельке налогоплательщика есть переплата.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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