«Автомобилист» одержал волевую домашнюю победу над «Барысом»

ХК «Автомобилист» сумел на мажорной ноте завершить домашнюю серию игр. Сегодня вечером екатеринбургский клуб обыграл «Барыс», хотя уступал по ходу матча 1:3. Эта победа стала 100-й для Николая Заварухина в качестве главного тренера «Автомобилиста» – и это новый клубный рекорд.

Хозяева очень уверенно начали встречу и уже на 4-й минуте распечатали ворота соперника, но увы, судьи не засчитали гол Степана Хрипунова из-за блокировки вратаря. Зато «Барыс» забил дважды – отличились Максим Мухаметов и Майкл Маклауд. При счете 0:2 тренерский штаб «Автомобилиста» заменил вратаря, вместо Евгения Аликина на лед вышел Владимир Галкин. Еще до перерыва екатеринбуржцы отыграли одну шайбу. Стефан Да Коста перекрыл обзор Никите Бояркину, и вратарь «Барыса» ничего не смог сделать с мощным броском Ника Эберта от синей линии.

Второй период прошел без голов, а в третьем «Барыс» оформил третий гол после результативной контратаки Станислава Бочарова. Но счет 1:3 на табло продержался всего 20 секунд. «Автомобилист» ответил очень быстро: с передачи Владимира Кузнецова Семен Кизимов забил в пустой угол ворот гостей. Спустя пять минут Ник Эберт прострелил шайбу на пятак, а там расторопнее всех оказался Анатолий Голышев и подставил клюшку – 3:3. Победную четвертую шайбу «Автомобилиста» эффектно забил с острого угла Брендэн Лайпсик при розыгрыше большинства.

«Тяжелая такая победа, на нервах немножко. Спасибо болельщикам, что они нас поддерживали в эти тяжелые минуты. Что касается начала матча, планировали сыграть активно, где-то это получалось. Забили хороший гол, но, наверное, с точки зрения правил он был забит неправильно. Дальше – наши глупые ошибки, которые соперник реализовал. Говорили ребятам о том, что соперник в третьей игре на выезде будет играть на контратаках – и они воспользовались нашими ошибками. Когда проигрывали в два гола, была «живая» лавка, очень приятно было. Понравилось движение, понравился азарт. Здорово вытащили игру, волевая победа», – подвел итоги матча тренер екатеринбуржцев Николай Заварухин.

Также он рассказал, что для него значит сотая победа с «Автомобилистом»: «Там у нас висят фотографии в коридоре у тренерской с разных сезонов: я считал, сколько лет я отработал в клубе, и думаю: «Ничего себе, время так быстро пролетело». Мне очень приятно работать в «Автомобилисте», приятно, что это сотая победа, тем более такая тяжелая и нервная. Очень положительные эмоции, вся семья моя и друзья поздравили. Руководители поздравили – это здорово. Не надо останавливаться, надо идти дальше, идти к той цели, которая есть у нас, у команды. Это не только моя победа, это победа всей команды, всего тренерского штаба, руководителей и персонала – все причастны к этому, без них не было бы этой победы».

Следующие три матча «Автомобилист» проведет на выезде: 10 октября против ЦСКА в Москве, 12 октября против СКА в Петербурге и 17 октября против «Витязя» в Балашихе.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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