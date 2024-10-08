В мэрии Екатеринбурга объяснили причину сбоя электронной записи в детские лагеря

Технический сбой, который возник весной при записи в детские лагеря в Екатеринбурге, не повлиял на распределение летних путевок. Все заявки родителей были удовлетворены, вопрос решался вместе с областным министерством образования. Об этом сообщила заместитель директора департамента образования Екатеринбурга Елена Кречетова, отвечая на вопросы депутатов городской думы.

Напомним, в этом году запись детей в летние загородные лагеря проходила по новым правилам. Родители могли подать заявление на портале «Госуслуги» только в один лагерь, а не в три, как было раньше. Во время старта записи в полночь 4 марта оказалось, что в электронных сервисах отсутствуют два лагеря Орджоникидзевского района – «Рассветный» и «Космос». Родителям пришлось стоять в живой очереди в МФЦ и администрацию района, чтобы подтвердить заявку.

«Раньше у города была своя информационная платформа, которую мы могли технически поддерживать. С 2024 года мы перешли на государственную информационную систему, в которой работают все муниципалитеты Свердловской области. Действительно, весной произошел сбой. Мы сделали все, что от нас зависело в сотрудничестве с министерством. Отказов в получении путевок из-за сбоя в электронной очереди не было», – пояснила Елена Кречетова.

В этом году в загородных лагерях Екатеринбурга отдохнули свыше 28 тысяч детей. Еще три лагеря – «Юность», «Уральские самоцветы» и «Космос» проведут смены для детей в осенние школьные каникулы. В целом летняя оздоровительная кампания охватила 69,4 тысячи детей в уральской столице. Весной на портал «Госуслуги» было подано чуть более 84 тысяч заявок на получение путевок, 82% из них были удовлетворены.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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