Памятникам конструктивизма на Уралмаше найдут инвесторов

Двум памятникам истории и архитектуры федерального значения на площади Первой Пятилетки в Екатеринбурге найдут инвесторов. Как сообщили в ДИПе, речь идет о лаборатории УЗТМ (ул. Машиностроителей, 13б) и жилом доме на ул. Ильича, 2.

ДОМ.РФ планирует передать здания через торги для сохранения и восстановления. Такое решение принято на заседании правительственной комиссии по развитию жилищного строительства. Всего компании переданы агентские полномочия в отношении неиспользуемой федеральной земли общей площадью 37 гектаров в 30 регионах России, а также зданий и помещений общей площадью более 158 тысяч квадратных метров.

«В год 90-летия Свердловской области специалисты регионального управления государственной охраны объектов культурного наследия признали достопримечательным местом весь соцгородок Уралмаша и придали ему охранный статус. В сентябре Управление выпустило приказ о включении «Исторического центра города Уралмашзавода» в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Теперь в части Орджоникидзевского района, в границах улиц Красных Партизан – Кировградская – Машиностроителей – Культуры – проспект Орджоникидзе ограничена современная застройка», – рассказал начальник Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области Евгений Рябинин.

В ансамбль площади Первой Пятилетки входят здания заводоуправления, лаборатории, проходной, жилой дом, гостиница «Мадрид».

Как уже сообщал «Новый День», судьба ансамбля в новейшее время складывалась неудачно. Например, в 2011 году был заключен договор с ООО «Реставратор» на работы по усилению фундамента дома по ул. Ильича, 2. Чтобы уложиться в заведомо нереальные сроки, подрядчик проводил работы «под снег» и второпях. По словам арендаторов здания-памятника на улице Ильича, 2, эффекта от проведенной реставрации хватило на полгода – т.е. до весны 2012 года, а затем все снова стало осыпаться и рушиться. В результате противоправных действий объект культурного наследия оказался поврежден, а государству причинен материальный ущерб в размере 8,4 млн рублей. Виновные были осуждены.

Еще одна часть ансамбля, гостиница «Мадрид», должна быть восстановлена к 2035 году. Такой показатель заложен в Сстратегии социально-экономического развития Орджоникидзевского района Екатеринбурга до 2030 года, которую подписал и.о. главы города Игорь Сутягин. Однако пока никаких работ на объекте, по-видимому, не ведется.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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