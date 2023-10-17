Гостиницу «Мадрид» планируют отреставрировать к 2035 году

Гостиницу «Мадрид» на Уралмаше рассчитывают восстановить к 2035 году.

Такой показатель заложен в Стратегии социально-экономического развития Орджоникидзевского района Екатеринбурга до 2030 года, которую подписал и.о. главы города Игорь Сутягин. В документе указано, что по состоянию на 2020 год в районе было 6 действующих гостиниц на 487 мест, а к 2035-му их должно стать 10, включая «Мадрид», а номерной фонд должен увеличиться до 800 мест.

Как уже сообщал «Новый День», 4 октября должен был состояться аукцион за право арендовать памятник федерального значения «Гостиница Мадрид» за 1 рубль в год, но заявку подала только одна организация – ООО «Гранд-Мадрид». Срок аренды – 49 лет, единственный участник аукциона должен будет провести работы по сохранению объекта.

Напомним, здание «Мадрида» было построено в 1933-1937 годах по проекту архитекторов Виктора Безрукова и Петра Оранского. В годы войны здесь располагался эвакогоспиталь, после – рабочее общежитие. В 1990-х годах общежитие закрыли. Потом на протяжении почти 20 лет в нем менялись арендаторы, но ни один не освоил здание полностью. Последние годы оно просто разрушается.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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