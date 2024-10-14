Роспотребнадзор установил причину массового отравления школьников в Екатеринбурге

Количество отравившихся учеников школы №79 в Академическом районе возросло до 32 детей. По итогам лабораторного исследования установлено, что возбудителем острой кишечной инфекции стал норовирус 1 типа. Он выявлен и у заболевших школьников, и кухонного работника.

«Распространение инфекции могло стало следствием нарушения санэпидрежима на пищеблоке при носительстве возбудителя сотрудниками столовой», – сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В школе проведена дезинфекция, а все ученики переведены на дистант до 18 октября. Носитель ОКИ в пищеблоке отстранен от работы. Администрации школы №79 и поставщику питания ООО «Столовая №41» даны предписания о проведения дополнительных санитарно-профилактических мероприятий.

Как ранее писал «Новый День», информация о плохом самочувствии учеников школы №79 появилась 12 октября. У детей после пятничного обеда в столовой появились температура, тяжесть в животе и рвота.

Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело по факту отравления школьников в Академическом районе.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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