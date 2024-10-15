Санврачи рассказали, зачем мыть руки, и показали, как (ВИДЕО)

Сегодня отмечается Всемирный день мытья рук. Эта дата была учреждена в 2008 году ООН и ЮНИСЕФ. По словам врачей, такая банальная привычка, как мытье рук, может спасать от инфекций тысячи людей ежегодно.

Личная гигиена считается одной из самых действенных мер при профилактике острых кишечных инфекций, ОРВИ и гельминтозов. Руки с мылом нужно обязательно мыть перед едой и приготовлением пищи, после контакта с сырой продукцией и животными, после посещения туалета и по возвращении с улицы, после уборки и просто если они запачкались, рассказали в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора.

Эффективность мытья рук подтверждается статистикой. В разгар пандемии коронавируса, когда люди уделяли особое внимание дезинфекции и личной гигиене, в Свердловской области в 1,6 раза упала заболеваемость кишечными инфекциями. А после снятия санитарных ограничений – выросла.

Ранее «Новый День» публиковал подробную видеоинструкцию, как правильно мыть руки.

Как мыть руки

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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