Научились мыть руки? Заболеваемость кишечными инфекциями упала в 1,6 раза

На фоне пандемии коронавируса на Среднем Урале упала заболеваемость кишечными инфекциями.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, за неделю с 23 по 30 марта в регионе было зафиксировано 667 случаев кишечных инфекций. Это на 27% ниже, чем неделей ранее и на 43% ниже, чем в тех же числах прошлого года. Если сравнивать со среднемноголетним значением, то кишечных инфекций стало меньше в 1,6 раза.

Отметим, дети на прошлой неделе не ходили в школы, но и год назад последняя неделя марта была неучебной. Возможно, снижение заболеваемости ОКИ связано с коронавирусом: поскольку одним из самых действенных вариантов профилактики заболевания считается мытье рук, это же бытовое действие спасает и от прочих инфекций, в том числе кишечных.

Как правильно мыть руки, смотрите в нашем видеосюжете.

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