Число выданных ипотечных кредитов снизилось на 55%

Банки Свердловской области отмечают заметное снижение количества выданных ипотечных кредитов.

Как сообщает пресс-служба Уральского ГУ Центробанка, в целом в августе 2024 года в Свердловской области было выдано 3,6 тысячи ипотечных кредитов. Это на 55% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Почти в два раза, до 11,4 млрд рублей, сократился и объем выдачи. Наибольшее снижение спроса отмечается в новостройках эконом- и комфорт-класса.

Также почти в три раза сократились выдачи по всем видам льготных программ по сравнению с августом 2023 года. Их доля в общем объеме выданных ипотечных кредитов составила 53%, хотя ранее она достигала 80%.

По мнению участников рынка, основные причины снижения спроса на новое жилье – завершение безадресной программы льготной ипотеки, ужесточение условий семейной и ИТ-ипотеки и рост ставок по рыночным программам.

Как уже сообщал «Новый День», льготная программа для покупки квартир в новостройках стартовала в России в 2020 году. Несколько раз срок действия программы продлевали. С 1 июля 2024 года перестали действовать две масштабные льготные госпрограммы – ипотека на строящееся жилье под 8% и семейная ипотека под 6%. Однако ряд банков перестали принимать заявки еще до прекращения действия программ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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