«Либо копить, либо рожать детей»: банки не будут вводить новые ипотечные льготы

В России после отмены льготных ипотечных программ в некоторых банках еще доступна семейная ипотека, однако лимит средств на ее выдачу заканчивается. Как рассказал «Новому Дню» глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков, новых программ поддержки в ближайшее время не будет.

«Насколько сейчас все есть, новых льготных программ не планируется. А в условиях высокой ключевой ставки – это малореализуемый сценарий. На рынке осталась семейная ипотека, поэтому если денег на квартиру нет, остается либо копить, либо рожать детей», – отметил эксперт.

По его словам, после прекращения действия масштабных льготных госпрограмм продажи рухнули на 30% по сравнению со средними показателями за последние несколько лет.

Ранее «Новый День» писал, что после отмены льготной ипотеки две трети жителей России отложили покупку жилой недвижимости. Как следствие, объем нераспроданного жилья в новостройках растет – с 73,786 млн кв. м в июле до 76,888 млн кв. м в сентябре.

Льготная программа для покупки квартир в новостройках стартовала в России в 2020 году. Несколько раз срок ее действия продлевали. С 1 июля 2024 года перестали действовать две масштабные льготные госпрограммы – ипотека на строящееся жилье под 8% и семейная ипотека под 6%, и в Свердловской области число выданных ипотечных кредитов сократилось на 55%. Президент РФ Владимир Путина в послании Федеральному собранию поручил продлить семейную ипотеку до 2030 года, сохранив базовые параметры программы.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube