После отмены льготной ипотеки в России остались миллионы метров нераспроданного жилья

В России после отмены программ льготной ипотеки растет объем нераспроданного жилья в новостройках. Увеличение простаивающих жилых площадей наблюдается абсолютно по всем регионам РФ, но в разной степени. Об этом свидетельствуют данные Единой информационной системы жилищного строительства.

За три месяца, прошедшие после завершения программы общей льготной ипотеки, количество нераспроданного жилья в новостройках России увеличилось на 4,2% – с 73,786 млн кв. м в июле до 76,888 млн кв. м в сентябре, передает РБК. Аналитики учитывали два показателя: непроданные квадратные метры в тех новостройках, где продажи начаты, а также площадь квартир тех новостроек, где продажи еще не открыты, однако эти проекты заявлены как ныне строящиеся.

Наиболее сильный прирост нераспроданности жилья с момента отмены общедоступной программы льготной ипотеки наблюдается в Дальневосточном федеральном округе. Этот же регион лидирует по наращиванию объемов строительства. На втором месте по увеличению объемов нераспроданного жилья Приволжский федеральный округ. Затем идет Южный федеральный округ.

Из данных ЕИСЖС следует, что в двух из восьми федеральных округов России в третьем квартале 2024 года наблюдалось снижение объемов одновременно строящегося жилья. Спад продемонстрировали Северо-Западный (-0,6%) и Сибирский (-0,9%) федеральные округа.

В столице с отменой общей программы льготной ипотеки прирост нераспроданности жилья сопоставим со средними показателями по стране. В Санкт-Петербурге уменьшились как объем нераспроданного жилья, так и общий объем строящихся домов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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