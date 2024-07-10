Две трети россиян отложили покупку жилья из-за отмены льготной ипотеки

Две трети жителей России отложили покупку жилой недвижимости из-за отмены льготных ипотечных программ. При этом каждый десятый оформил ипотеку раньше запланированного срока, чтобы успеть воспользоваться сниженной ставкой. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом «Сравни».

В онлайн-исследовании приняли участие 1,2 тысячи респондентов. 66% сообщили, что отложили покупку жилья из-за отмены программ льготной ипотеки и намерены самостоятельно накопить недостающую сумму. 23% опрошенных заявили, что готовы взять ипотеку вне зависимости от ставки, если найдут подходящее предложение. 11% рассказали, что поторопились с покупкой, чтобы успеть воспользоваться программами, передает РБК.

59% респондентов сообщили, что не имеют необходимости в покупке недвижимости, а каждый десятый приобрел жилье недавно. Еще треть (31%) планирует купить недвижимость в ближайшие три года.

Более половины (55%) рассчитывают оформить ипотеку для покупки жилья, 27% заявили, что собираются использовать только собственные накопления, 18% – выручку от продажи другой недвижимости.

Льготная программа для покупки квартир в новостройках стартовала в России в 2020 году. Несколько раз срок действия программы продлевали. С 1 июля 2024 года перестали действовать две масштабные льготные госпрограммы – ипотека на строящееся жилье под 8% и семейная ипотека под 6%. Однако ряд банков перестали принимать заявки еще до прекращения действия программ.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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