Разрушенные сады «Атмофеста» восстановят за 1,2 миллиона рублей

Разрушенные сады «Атмофеста» восстановят за 1,2 миллиона. Согласно контракту, который заключили мэрия Екатеринбурга и команда ландшафтного фестиваля, сроки восстановления – с 15 октября до конца года.

По данным портала е1.ru, несколько дней назад вандалы разгромили парк. Так, со скамеек растащили коврики, сломали табличку, запрещающую лазить по пружинам, и фонтан.

«Между Администрацией города Екатеринбурга и командой фестиваля заключен договор на оказание услуги по содержанию и охране площадки VI Международного фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест». Сроки оказания услуг c 15.10.2024 по 31.12.2024. Сумма – 1 159 250 рублей», – отметили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии. Кроме того, часть теплолюбивых растений специалисты уже переместили на зимовку в оранжереи. Весной их вернут на свои места.

Как ранее писал «Новый День», 16 августа на набережной Городского пруда прошел фестиваль ландшафтного дизайна «Атмофест», получивший постоянную площадку. На территории высадили 183 дерева, более 2 тысяч кустарников и 6 тысяч многолетних растений. Из городского бюджета на создание садов потратили около 36 миллионов рублей. «Конечно, площадь 1905 года – интересное место с точки зрения того, что ты хочешь сделать: показать красиво и прямо на парковке. Но сохранить все то, что делали архитекторы, – такой возможности не было. Хотелось, чтобы все продолжало жить, чтобы люди посмотрели, как это будет зимой, осенью, весной», – отмечала ранее председатель комитета благоустройства Тамара Благодаткова.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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