«Проходки каждый час»: как охраняют сады «Атмофеста»

Разрушенные вандалами сады «Атмофеста» не только восстановят, но и будут тщательно охранять. Как уже сообщалось, до конца 2024 года более чем за 1 миллион рублей: в октябре команда ландшафтного фестиваля заключила договор с мэрией на оказание услуг по охране и содержанию площадки. Как сейчас ухаживают за садами и будут ли продлевать срок контракта на следующий год, поделилась с «Новым Днем» директор «Атмофеста» Юлия Сорокина.

По ее словам, за набережной закреплены 12 человек. Камер видеонаблюдения в парке пока нет, но два охранника наблюдают за территорией: «Они охраняют парк проходками каждый час: у них есть маршрутный лист, куда им надо зайти, какие сады посмотреть. После того как охранники все обошли, они продолжают дежурить». Также на площадке работают дворники, которые убирают мусор и очищают дорожки от снега. А садовницы в настоящий момент заканчивают подготавливать растения к зиме: стягивают крону деревьев и заматывают стволы.

В следующем году команда ландшафтного фестиваля планирует вновь заключить договор на оказание услуги по содержанию и охране садов. «Мы планируем в 2025 году тоже подать заявку на работы по охране, уборке и уходу за территорией. Но это уже будет зависеть не от нас, а от администрации», – отметила директор «Атмофеста». По ее словам, если контракт продлят на следующий год, то вопрос насчет установки камер видеонаблюдения будет решен.

Как ранее писал «Новый День», 16 августа на набережной Городского пруда прошел фестиваль ландшафтного дизайна «Атмофест», получивший здесь постоянную площадку. На территории высадили 183 дерева, более 2 тысяч кустарников и 6 тысяч многолетних растений. Из городского бюджета на создание садов потратили около 36 миллионов рублей. «Конечно, площадь 1905 года – интересное место с точки зрения того, что ты хочешь сделать: показать красиво и прямо на парковке. Но сохранить все то, что делали архитекторы, – такой возможности не было. Хотелось, чтобы все продолжало жить, чтобы люди посмотрели, как это будет зимой, осенью, весной», – отмечала ранее председатель комитета благоустройства Тамара Благодаткова. В настоящий момент часть теплолюбивых растений специалисты уже переместили на зимовку в оранжереи. Весной их вернут на свои места. Как уточнила Юлия Сорокина, садовницы также недавно высадили в парке несколько весенних цветов: ботанические тюльпаны, которые не надо будет пересаживать, луки и мускари.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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