Огромные пружины и 3D-печать бетона: чем порадует «Атмофест-2024» (ФОТО)

Через два дня в Екатеринбурге стартует фестиваль ландшафтного дизайна «Атмофест», который в этом году будет проходить на набережной Городского пруда. Фестиваль получил постоянную площадку, которая со временем будет расширяться к реке Ольховке.

«Конечно, площадь 1905 года – интересное место с точки зрения того, что ты хочешь сделать: показать красиво и прямо на парковке. Но сохранить все то, что делали архитекторы, – такой возможности не было. Хотелось, чтобы все продолжало жить, чтобы люди посмотрели, как это будет зимой, осенью, когда лист меняет свой цвет, весной. Эта площадка выбрана как идея реализовать саму набережную через такие ландшафтные фестивали. Все знают, что она образовалась после строительства моста и была абсолютно пустой. Конечно, в перспективе набережная бы была. Но эта перспектива всегда далекая, а хочется все здесь и сейчас», – отметила председатель комитета благоустройства Тамара Благодаткова.

На территории уже сделали пешеходную зону и поставили фонари. К началу фестиваля здесь высадят 183 дерева, более 2 тысяч кустарников и 6 тысяч многолетних растений. Сейчас дизайнеры из России, Азербайджана и Перу занимаются благоустройством семи уникальных садов.

Задача авторов каждого сада – попасть в тематику фестиваля «Семь поколений». Так, дизайнеры из Белграда создали сад на основе 3D-печати бетона. «Как у дерева появляется каждый следующий слой, так и нам хотелось отразить конструкцию, как поколение за поколением формирует род. И мы взяли очень необычный материал. Это 3D-печать бетона. Мы максимально старались показать разноуровневость растений и современные технологии. Сейчас без проблем мы можем растения высаживать на разных ярусах», – поделилась автор сада Ирина Тарасова. Внутри этой конструкции создано камерное пространство, где человек может остаться наедине со своими мыслями.

Перуанский сад «Calabaza» и московский сад «Динамика» схожи по дизайну – у обоих есть огромные копии детской игрушки-пружины. Но в одном растения из Перу, а в другом – из Москвы. «Сад называется «Динамика» – потому что здесь сопряжены многие изменения. Здесь есть изменения рельефа, биотопов, цветовое изменение», – поделилась Анастасия Головина, один из авторов московского сада.

Также екатеринбуржцев и гостей «Атмофеста» порадуют садом из Баку с маленьким фонтаном, розами и гранатами, «Разрезом времени» из Уфы с полевыми цветами, плавающим садом «Ковчег» прямо на акватории Городского пруда и казанским садом «Туган Як».

В рамках фестиваля запланирована и деловая программа. Каждый день гости «Атмофеста» будут узнавать, как растения влияют на нашу среду. Так, спикеры из Китая поделятся технологией очистки воды. «Одна из особенностей зеленых технологий – водопроницаемое покрытие. Специалисты из Китая расскажут, что самое важное в очистке воды – это водопроницаемые покрытия. Вода не должна идти, собирая везде грязь, а сразу же переходить из ливневой в грунтовую и, очистившись, выйти в водоем», – отметила партнер-соорганизатор «Атмофеста» Юлия Сорокина.

Как уже сообщал «Новый День», фестиваль пройдет в уральской столице с 16 по 25 августа. Сады «Атмофеста» посвящены Году семьи и Дню города.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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