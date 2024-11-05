Под Макаровским мостом открыли воркаут-зону (ФОТО)

Сегодня на набережной Городского пруда открыли воркаут-площадку и скейт-парк для начинающих. Спортивная зона площадью 420 квадратных метров находится под Макаровским мостом, рядом с садами ландшафтного фестиваля «Атмофест».

Здесь установили турники, брусья и шведскую стенку. Для начинающих скейтеров организовали невысокую рампу для отработки трюков на самокатах, скейтах и bmx. Также на территории поставили несколько скамеек для отдыха после тренировок.

По словам главы Екатеринбурга Алексея Орлова, в следующем году рядом с садами «Атмофеста» и воркаут-зоной появится и площадка для выгула собак: «У нас в планах еще дальше развивать эту территорию. И сделать здесь на следующий год еще и площадку для выгула собак. Появится такой комплекс на освоение «подмостового» пространства – это новый вид благоустройства в Екатеринбурге. В этом году мы благоустроили фрагмент набережной, провели достаточно серьезную работу по организации фестиваля «Атмофест», и, благодаря сотрудничеству и стараниям РМК, новая воркаут-площадка дополнила этот интересный проект, который мы реализовали в канун дня рождения города Екатеринбурга».

Как отметила вице-президент по социальной ответственности и развитию территорий РМК Анна Шабарова, эта площадка стала 22-й в Екатеринбурге и 24-й в области, которую построила Русская медная компания. Кроме того, это первое спортивное пространство, где совмещены скейт- и воркаут-парк.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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