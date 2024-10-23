«Автомобилист» проиграл московскому «Динамо» в домашнем матче

ХК «Автомобилист» в упорной борьбе уступил московскому «Динамо» на домашнем льду. Матч в Екатеринбурге завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.

В первые минуты уральцы превосходили москвичей в атаке. Но вскоре защитник «Автомобилиста» получил удаление за задержу соперника, и «Динамо» очень быстро реализовало большинство. Автором первой шайбы в матче стал Никита Гусев. А уже на 9-й минуте отличился Артем Чернов, и «Динамо» повело в счете 2:0. После этого «Автомобилист» заменил вратаря – вместо Владимира Галкина на лед вышел Евгений Аликин.

За минуту до перерыва хозяева получили большинство, но использовали свой шанс уже в начале второго периода. После броска Ника Эберта от синей шайба попала в Ника Меркли на пятаке и отскочила прямо на клюшку Анатолия Голышева – капитан не промахнулся. Счет стал 2:1 и уже не менялся до конца матча. Хотя «Автомобилист» усилил давление, а в третьем периоде и вовсе перехватил инициативу в игре – пробить вратаря «Динамо» Максима Моторыгина не удалось.

Следующие два матча «Автомобилист» проведет на выезде. Екатеринбуржцы сыграют 26 октября в Нижнекамске против «Нефтехимика» и 28 октября в Челябинске против «Трактора». На домашний лед команда Николая Заварухина вернется 1 ноября, причем этот матч будет посвящен профессиональному празднику Дню автомобилиста.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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