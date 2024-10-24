На станции «Чкаловская» обновят турникеты – и скоро запустят там «оплату лицом»

В Екатеринбургском метрополитене завершаются работы по замене входных турникетов на станциях. Последняя в очереди – станция «Чкаловская», где турникеты заменят в ночь с 26 на 27 октября. «На время пусконаладочных работ возможны сбои в работе оборудования и перекрытия части турникетов», – сообщили в пресс-службе подземки.

Напомним, с 1 января 2025 года в метро Екатеринбурга перестанут использовать жетоны для оплаты проезда. Вместо них появятся бумажные билеты с QR-кодом – для тех, кто предпочитает платить не картой, а наличными. Таких пассажиров сейчас около 10%.

Современные турникеты также позволят ввести оплату проезда по биометрии. Пассажиру будет достаточно посмотреть в специальную камеру, и деньги спишутся с его счета автоматически. Для использования технологии потребуется регистрация в мобильном приложении. Систему опробуют в тестовом режиме до конца 2024 года, и начать планируется как раз со станции «Чкаловская».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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