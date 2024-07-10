В Екатеринбургском метро запустят оплату проезда лицом

В метрополитене Екатеринбурга появится система оплаты проезда по биометрии. Пассажиру будет достаточно посмотреть в специальную камеру, чтобы пройти через турникет.

Оборудование считывает черты лица человека и посылает сигнал в банк – деньги с личного счета пассажира списываются автоматически. В тестовом режиме система заработает в октябре на станции «Чкаловская». На остальных станциях оборудование появится до конца 2024 года, сообщили в пресс-службе мэрии.

Для использования технологии горожанам необходимо будет зарегистрироваться в специальном приложении. Туда же уральцы смогут загрузить свои «Екарты».

Напомним, на станциях в Екатеринбургском метрополитене проходит постепенная замена турникетов. Оплата по биометрии – одна из опций современного оборудования.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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