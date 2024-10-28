Суд вынес приговор виновнику ДТП, в котором погиб спикер думы Североуральска

Краснотурьинский городской суд назначил 5 лет лишения свободы в колонии-поселении виновнику дорожной аварии, в которой погибли председатель Североуральской думы Виктор Ильин и его жена. Обвиняемым по уголовному делу был иностранный гражданин 1995 года рождения, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, резонансное ДТП случилось днем 7 ноября на трассе «Серов – Ивдель». Как было установлено в суде, осужденный на автомобиле «Лада Приора», ехавший со скоростью свыше 90 км/ч, при обгоне попутной машины Hyundai Accent выехал на полосу встречного движения. Увидев на встречке автомобиль Hyundai Solaris, водитель попытался вернуться на свою полосу, но не справился с управлением. В итоге «Ладу» занесло, и машина врезалась в Hyundai Solaris, в котором находились Виктор и Наталья Ильины. 61-летний депутат скончался от полученных травм на месте. Спустя неделю в больнице умерла его 50-летняя супруга. В думе Североуральска рассказали, что в тот день Виктор Ильин отправился в командировку в Екатеринбург. Он выехал заранее, так как на трассе были сложные погодные условия.

Водитель «Лады» был признан виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Помимо 5 лет лишения свободы, суд запретил ему управлять транспортом сроком на 2 года. Также осужденный должен выплатить по 1 миллиону рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевших. Приговор не вступил в законную силу.

Фото пресс-службы прокуратуры Свердловской области

Краснотурьинск, Ангелина Сергеева

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