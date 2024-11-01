Гаишники выступили со спецобращением к водителям и пешеходам

В Екатеринбурге и Свердловской области резко ухудшились дорожные условия. Идет мокрый снег с дождем, видимость на трассах ограничена.

По сообщению синоптиков, осадки будут наблюдаться и днем, и вечером. Перепады температур, мокрый снег и заморозки могут негативно отражаться на дорожной обстановке.

Госавтоинспекция предостерегает водителей от опасных маневров и настоятельно рекомендует заменить летнюю резину на зимнюю. Двигаться следует со скоростью, соответствующей дорожным и метеорологическим условиям, заранее предупреждать других водителей о намерениях совершить повороты, избегать резких торможений.

Также в зоне риска оказываются и пешеходы, которые часто пренебрегают ПДД и мерами безопасности: переходят дорогу вне пешеходного перехода, внезапно выходят на проезжую часть или не используют световозвращающие элементы. Им нужно помнить, что мгновенно остановить автомобиль невозможно, особенно на мокрой или обледенелой дороге.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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