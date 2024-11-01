Екатеринбуржцы принесли в зоопарк сотни тыкв (ФОТО)

31 октября жители Екатеринбурга с энтузиазмом восприняли предложение зоопарка прийти к животным не по билету, а за тыкву.

Как сообщает пресс-служба зоопарка, «День тыквы» с каждым годом набирает популярность. Согласно внутренней статистике, в предыдущем году зоопарк в этот день посетили 1963 человека. Вчера уже к 16 часам посетителей было более 5000 человек.

«Благодарим всех, кто принес тыквы в подарок для наших питомцев, и обещаем поддерживать эту прекрасную традицию в дальнейшем!» – сказали в зоопарке.

Фотоматериалы предоставлены Кирой Праздничковой и Еленой Дроновой

Екатеринбург, Елена Владимирова

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