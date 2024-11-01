Водитель спецтехники прокатился на капоте «Киа»

Необычное ДТП случилось сегодня ночью на Уралмаше – после столкновения уборочной машины и иномарки водитель первой проехался на капоте второй. Видеозапись инцидента разместил телеграм-канал «Уралмаш достоин».

«1 ноября по адресу: ул. Космонавтов, 78б, водитель автомашины «Киа» допустил столкновение с автомашиной уборочной техники, после чего между водителями произошел словесный конфликт. Водитель автомашины уборочной техники прыгнул на капот автомашины «Киа», в результате чего проехал несколько метров на транспортном средстве. В результате ДТП никто не пострадал», – сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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