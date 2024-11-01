Владельцы малолитражек снова будут платить транспортный налог

Правительство Свердловской области разработало поправки в закон о транспортном налоге. Если их одобрят депутаты, владельцы автомобилей мощностью менее 100 лошадиных сил снова начнут платить налог.

Как сообщили в ДИПе, налоговая ставка для маломощных машин предполагается на уровне 10 рублей за лошадиную силу. Для владельцев автомобилей мощностью, например, в 100 лошадиных сил сумма составит одну тысячу рублей в год. При этом дополнительные доходы в бюджет планируется направить на содержание региональных дорог. В случае принятия изменений платеж за 2025 год будет производиться в 2026 году.

В случае принятия решения о возврате такого налога от его уплаты будут по-прежнему освобождены пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и участники СВО.

Как уже сообщал «Новый День», уральских владельцев малолитражек освободили от уплаты транспортного налога в 2011 году. Депутаты договорились, что с 2012 года владельцы машин мощностью до 100 л.с. платить налог не будут, а остальные будут платить за свой автомобиль меньше (для авто мощностью до 150 л.с. схема снижения составит 40, 30 и 30 процентов за два года, свыше 150 л.с. – на 10 процентов каждый год). Коммунисты и эсеры были этим законом недовольны, считая, что транспортный налог надо отменить вовсе.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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