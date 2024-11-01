В уральских городах снежный покров достиг 3 см

Через западные границы Свердловской и Челябинской областей проходит атмосферный фронт, что привело к выпадению осадков в виде мокрого снега с дождем.

Как сообщает Уралгидрометцентр, в соседнем Пермском крае ночью выпало до 8-13 мм осадков, в Свердловской области (преимущественно в западных районах) 0,1-6 мм, в Екатеринбурге 0,4 мм. Снежный покров 1-3 см отметили некоторые метеостанции, в том числе в городах: Североуральск, Карпинск, Качканар, Краснотурьинск, Красноуфимск, Верхнее Дуброво, Сысерть.

В течение 1 ноября фронт перейдет через горы, осадки распространятся на восточные районы Свердловской области, в незначительной степени коснутся Курганской области.

В ночь на 2 ноября ожидается короткий перерыв в осадках. Днем 2 ноября набирающий силу циклон от Балтики достигнет Пермского края, после чего на Урале ожидается волна более интенсивных осадков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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