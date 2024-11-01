Почти треть свердловчан собираются подработать в ноябрьские праздники

Почти треть взрослых свердловчан собираются подработать во время ноябрьских праздников, в основном – курьерами и таксистами. Около половины из них рассчитывают заработать от 5 до 10 тысяч рублей.

Исследовательский центр Зарплаты.ру опросил 1980 россиян из всех федеральных округов РФ, в том числе и в Свердловской области, и выяснил, что 29% респондентов собираются подрабатывать на ноябрьских праздниках. Самые популярные профессии для подработки – курьер (19%); таксист (15%); комплектовщик товаров (9%); работник кол-центра (6%); репетитор (6%); аниматор (6%); няня (6%).

Респонденты планируют подрабатывать по следующим причинам (множественный выбор вариантов ответа): чтобы пополнить накопления – 46%; из-за небольшого размера основной зарплаты – 35%; ради материальной подстраховки – 32%; чтобы быстрее закрыть кредиты – 28%; чтобы быстрее избавиться от других долгов – 18%; подработка является хобби – 12%.

За ноябрьские праздники 48% желающих подрабатывать планируют заработать от 5 до 10 тысяч рублей, 23% – до 5 тысяч рублей, 12% – 10-15 тысяч рублей, 12% – более 15 тысяч рублей. Остальные (5%) затруднились ответить, но готовы на любой дополнительный заработок.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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