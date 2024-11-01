«Бригада на обеде с 17:07 до 19:38», – уральцам, которые не могут «уехать с «Гринвича», ответили в Гортрансе

Спустя неделю после заявления спикера Совфеда Валентины Матвиенко про «уехать с Гринвича» уральцы продолжают жаловаться на проблемы транспортной доступности в этом районе. «Трамвай № 1 в Академический приезжает примерно в 18:40, после этого времени уехать невозможно, приходится ждать по полчаса и дольше», – сообщил он.

«Уехать в другие районы невозможно после восьми вечера. В частности, на ЖБИ», – пожаловалась Ирина.

В Гортрансе в ответ на это сообщили, что все еще остро стоит проблема укомплектованности штата водителей и кондукторов. «При укомплектовании штата поездных бригад транспортная работа будет выполняться в полном объеме, согласно заключенному муниципальному контракту», – говорится в ответе администрации ЕМУП «Гортранс» на жалобу.

Там также сообщили, что с 17:07 до 19:38 у поездных бригад маршрута № 1 предусмотрен обеденный перерыв. «Основополагающим документом для обеденного перерыва в данный период времени является Положение Минтранса РФ «Особенности режима рабочего времени и времени отдыха водителей трамвая и троллейбуса». Перерыв между двумя частями рабочего дня (смены) устанавливается в середине рабочего дня (смены), но не позже, чем через 4 часа после начала работы. В связи с малым количеством подвижного состава на линии интервал движения значительно увеличивается во время обеденных перерывов», – пояснили в Гортрансе.

Екатеринбург, Елена Сычева

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