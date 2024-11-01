Екатеринбург инициирует создание «Лиги марафонов Урала и Сибири»

На предстоящем форуме «Города России», в Екатеринбурге будет подписано соглашение о создании «Лиги марафонов Урала и Сибири». Документ объединит забеги Екатеринбурга, Перми, Тюмени, Тобольска, Томска и Омска.

«Марафонское движение развивается и уже принимает экономический характер, в том смысле, что это инструмент развития туризма для каждого конкретного города. Забеги – это целая индустрия, которая приносит серьезные деньги. На эту темы мы разговаривали с Владимиром Волошиным (сооснователь соревнований IronStar, – прим. ред.) И мы – муниципалитеты – решили, что нужно сделать единый календарь спортивных мероприятий, чтобы друг другу не мешать, и единый стандарт проведения марафонов. В каком-то смысле это уникальное соглашение шести городов», – рассказал журналистам директор департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин.

Общероссийский форум стратегического развития «Города России» пройдет в «Екатеринбург Экспо» 14 и 15 ноября. Ожидается, что в нем примут участие более 6 тысяч человек, включая руководителей из 140 муниципалитетов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube