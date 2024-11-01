Концессию екатеринбургского Водоканала обсудят на форуме «Города России»

Варианты концессии системы водоснабжения и водоотведения Екатеринбурга обсудят на форуме стратегического развития «Города России». Как рассказал журналистам директор департамента экономики Алексей Прядеин, цель мероприятия – рассмотреть опыт других городов, где была реализована передача водоканала частному инвестору.

«Рано или поздно нам придется принимать это решение. Обсуждение на форуме будет посвящено тому, как сделать так, чтобы инвестору, который зайдет в концессионное соглашение, хватило денег на реконструкцию сетей, особенно с учетом текущей ключевой ставки. Это сложная история. Мы несколько лет потратили только на то, чтобы собрать информацию об имуществе Водоканала. Вот лежит труба в земле, и надо понять, к чему она относится. У инвестора должно быть четкое понимание всего имущества, которое он получит. Нельзя так просто передать сложное технологическое предприятие [в частные руки], а потом спрашивать, когда побежит чистая вода», – отметил Прядеин.

По словам чиновника, концессия екатеринбургского Водоканала подразумевает реконструкцию системы водозабора, водоподготовки и подачи воды, а также системы сброса и очистки. «Плюс нам необходимо строить коллектор для водоотведения по новым районам, с ВИЗ-Правобережным к югу города. Это гигантские инвестиции. Вот это все мы будем обсуждать на форуме, мероприятие очень важное для Екатеринбурга», – подчеркнул директор департамента экономики.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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