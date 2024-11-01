МЧС объявило штормовое предупреждение

Специалисты свердловского ГУ МЧС объявили на 2 ноября штормовое предупреждение.

По данным синоптиков, 2 ноября местами в Свердловской области ожидаются ветер с порывами до 20 м/с и сильный снег.

Спасатели рекомендуют:

– находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие строения;

– не прячьтесь от ветра около стен домов;

– не оставляйте автомобили вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций;

– подберите нескользящую обувь;

– двигайтесь осторожно, ступая на всю подошву;

– если поскользнулись, постарайтесь сгруппироваться.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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