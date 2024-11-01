Дети стали реже болеть острыми кишечными инфекциями

Воспитанники детских садов и школ Свердловской области в этом году стали реже страдать от острых кишечных инфекций.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, в первой учебной четверти у школьников выявляли ОКИ в 1,4 раза реже, чем в 2023 году и в 2,7 раза меньше среднего многолетнего уровня.

Воспитанники детсадов болели в 1,6 раза реже, чем в прошлом году и в 1,5 раза меньше среднего многолетнего уровня.

Этому способствовало регулярное обследование сотрудников образовательных учреждений. В сентябре 2024 года санитарные врачи проверили 5735 работников пищеблоков детсадов, 5222 сотрудника школьных столовых и 22 275 воспитателей и их помощников.

Выявлено 279 носителей возбудителей ротавирусной инфекции и 108 носителей норовирусной инфекции. Все они были отстранены от работы до излечения.

Таким образом удалось предотвратить вспышки заболеваний в детских садах и школах.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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